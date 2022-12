Mbapp vuelve a ‘enfadar’ a Messi: “Cristiano Ronaldo es intocable”

No es un secreto esto, puesto que Mbapp creci i dolatrando a Cristiano Ronaldo, con algunas fotos suyas en su habitacin cuando era pequeo. Aunque esta declaracin tambin viene a confirmar que el francs se entiende con Messi en la cancha, como lo han demostrado en el PSG, pero no parece que sean los mejores amigos, como por ejemplo s ocurre con Neymar y Messi.

El que ya no est en esa final, ni tampoco podr ganarlo alguna vez es Cristiano Ronaldo . El portugus qued eliminado en cuartos de final contra Marruecos, en lo que fue casi seguro su ltima presencia en una Copa del Mundo, aunque esto no est confirmado como s lo hizo Messi . Sin embargo, Cristiano cuenta con muchos admiradores, entre ellos uno inesperado como es Kylian Mbapp.

