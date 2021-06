Mayweather vs Paul online: Floyd Mayweather vs Logan Paul, en vivo y en directo la pelea de box de hoy en el Hard Rock Stadium

8 round | SE TERMINA LA PELEA! Los Paul sienten que ganaron ampliamente. Mayweahter simplemente sonre, sabe que le perdon la vida al influencer.

8 round | Buen jab de Logan Paul, Mayweather entiende el golpe y vuelve a una tcnica defensiva pero busca los golpes en el cuerpo.

7 round | Round muy sucio para el boxeo, muchos amarres y golpes de conejo. Logan Paul con ms corazn que tcnica intenta complicar pero no logra impactos de poder significativos.

6 round | Paul no trae tcnica en este asalto, aunque logr mermar levemente el rostro de su oponente. Floyd lo est cazando y lo saca de quicio.

6 round | Logan est agotado, Floyd lo perdona pero lo castiga con los ganchos de izquierda.

5 round | UFFFFFFFF! Despert la combinacin de Floyd y casi manda a dormir a Paul. Logan debe manejar la distancia ms que nunca si no quiere caerse.

4 round | Floyd con el 1 y 2 dos de gran forma. A Logan ya le metieron miedo y est esttico ahora.

3 round | Paul sac un volado, pero Money sac categora y con un par de golpes le hizo temblar as piernas al youtuber. Est despertado el ex mejor libra por libra.

3 round | Logan hace uso de los amarres contra las cuerdas para hacer un buen estilo de boxeo, pero el refer le advierte de unos golpes.

2 round | Floyd espera por el error de Maverick, pero Paul no quiere confiarse y empieza a medir con el jab. El veterano ya trabaja el cuerpo y quiere ddar show en estos rounds.

1 round | Logan quiso meter emocin con un contraataque, Mayweather se protegi bien para no recibir dao. Pero intacto el ex mejor libra por libra.

1 round | Aparecieron los jabs de zurda de Money, Paul empieza a conocer la pegada de su rival.

1 round | Mucho estudio en este round, el Money muestra su velocidad y se protege de gran forma.

1 round | Suena la campana y arranca la reyerta a ocho asaltos.

Previo | Se realiza la presentacin, este combate es a ocho asaltos y recordemos que no hay jueces.

Previo | Todo listo para el comienzo de la pelea. Mayweather pas cerca de Jake Paul pero lo ignor.

Previo | Aparece el ‘Money’ Mayweather. La multitud se rinde ante el ex mejor libra por libra.

Previo | Ojito que Logan Paul sale con una tarjeta de Charizard, s esa mtica carta de millones de dlares.

Previo | Logan Paul realiza su caminata al ring. Hoy espera dar el batacazo y sorprender al mundo en el duelo de exhibicin.

Previo | La aficin hace presente su mayora, la gente ya ocupa sus asientos tras el anuncio de la pelea. Hoy Mayweather usa short verde en su regreso.

Previo | Inicia el acto de protocolo. Suena el himno de los Estados Unidos.

Previo | Jake Paul est presente en el estadio. Las cmaras enfocan los ltimos movimientos de Floyd Mayweather.

Jake Paul emiti un mensaje para su hermano previo a la pelea. Todo est listo la exhibicin.

“Es hora de que rompas la simulacin esta noche. Estoy ms que orgulloso de ti. Es tu turno de mostrarle al mundo cmo diablos hacemos las cosas”; escribi.

4 round | SE ACAB! Jack vence por la va corta al venezolano. Muy superior el ex campen contra Colina.

4 round | UFFFFFF! El venezolano se fue a la lona con un gancho al hgado, de milagro no fue KO. Est mal parado.

3 round | Golpe prohibido de Colina, le quitan otro punto. El venezolano est apercibido y puede ser descalificado.

2 round | La experiencia le abre el camino con los jabs a Jack. Colina debe tirar largas combinaciones y trabajar la cadera porque no acaba por entrar. Este fue un asalto 10-8.

2 round | Colina suelta las manos y busca esquivar los golpes. La lona est en mejores cuadrilteros y los peleadores no presentan mayor problema.

1 round | Colina se queja de un golpe bajo y pierde tiempo para reincorporarse. Pero el dominio es de Jack con goles a zonas blandas.

1 round | Arranca el duelo a 10 rounds.

Previo | La lluvia parece haber cedido, ojal que se mantenga as con el bien del espectculo.

Previo | Secaron la lona en el cuadriltero y se viene el duelo coestelar con el venezolano Colina.

La lluvia ha dejado una mala pasada esta noche, pero el duelo coestelar ser calve para ver las condiciones del ring En la pasada hubo muchos resbalones.Veremos si Mayweather amenaza con no subir

FINAL | VICTORIA PARA EL CUBA! Arias se lleva la pelea en las tarjetas de manera dividida (94-95, 97-93, 96-93).

10 round | TOMA Y DACA! Volados de Arias para dar todo y mover lindo a Hurd. Pero el estadounidense recurre a los amarres en el ltimo round. Nos vamos a las tarjetas.

9 rounds | Los resbalones marcaron este asalto y ensuciaron la pelea. Pero Hurd tuvo un poco de iniciativa.

8 round | Arias muestra volumen de golpes, Hurd intent contragolpear. Pero el cubano se vio bien en este. La lluvia empieza a caer y la aficin se retira de sus asientos.

7 round | Par de golpes bajos sobre el cubano, pero el refer no le quit un punto a Hurd. Arias trat de responder en este round, lindo toma y daca.

6 round | Arias est movido, Hurd aprovecha este asalto y vuelve a dominar. Jarrett se recupera y logra importantes combinaciones sobre la nariz de su rival. Las tarjetas se estn emparejando.

5 round | El cubano no estuvo tan fino en este asalto y permiti un buen nmero de golpes cuando lo arrinconaron. Hurd respira en esta ronda.

4 round | Hurd ya sufre heridas en la ceja izquierda, Arias aprovecha su momento ene la pelea. La esquina le pide a Jarrett que logre mayores combinaciones.

3 round | Tremendo asalto para Arias. El cubano fue domiannte en el combate de corta distancia, Hurd pierde esta round.

2 round | Despus de haberse detenido el pelito por agua en la lona, Arias sali a contragolpear, pero se llev mucho castigo. El cubano tiene sangre en el rostro pero cerr bien el asalto.

1 round | La lluvia hace su trabajo en la lona, pero Hurd y Arias regalaron un importante espectculo. Los peleadores manejaron su distancia en el primero de diez rounds.

Previo | Este es el segundo duelo en el estadio de los Dolphins. El encuentro es profesional y se realiza en peso medio.

4 round | Maxwell mand a la lona a Johnson, pero se levanta y alcanza a sobrevivir en este round. Brian le perdona la vida al ex NFL en el ltimo asalto.

2 round | Maxwell aprovecha los golpes en los amarres, pero ‘Ochocinco’ genera buenos jabs con el alcance. Huno ms estudio en este asalto.

1 round | El ex NFL se mostr rpido y conect ms golpes de poder. Avis que busca el KO.

1 round | Lindo golpe de ‘Ochocinco’ conect bonito a Maxwell, pero este respondi intentando golpes al cuerpo.

1 round | Son la campana y arranc el primer asalto.

Previo | Se realiza la presentacin en el ring por Jimmy Lennon.

Previo | El primer platillo de la noches una pelea a cuatro asaltos de Maxwell y Johnson. El ex NFL aparece.

Caleb Plant, quien sera el prximo rival de Sal ‘Canelo’ lvarez, estar atento a la pelea de Floyd Mayweather y manifiesta su apoyo al veterano.

Estos son los puntos que debes tomar a consideracin para la pelea de esta noche entre el Money Mayweather y Logan Paul.

Aunque no hay ganador oficial, es importante aclarar que se puede terminar el combate por KO. Esta ser la nica va para que se detenga al trmino de ocho asaltos.

Por ello, las casas de apuesta se han decantado en Mayweather para fulminar a la estrella de redes sociales. El ‘Money’ llega con apuestas de -700, mientras que ‘Maverick’ de hasta +400 en su lnea.

Este domingo, Floyd Mayweather volver al ring para una pelea de exhibicin ante Logan Paul. Mike Tyson no perdi la oportunidad y se atrevi a dar cul sera el primero en caer en la lona.

‘Iron Mike’ no dud en asimilar que Mayweahter no ha perdido el podero en los guantes. Tambin detall que Paul no tiene muchas posibilidades de vencer al ex mejor libra por libra.

Logan Paul public un mensaje en redes sociales, donde dej en claro que hoy se consolidar como el mejor personaje de entretenimiento en el mundo.

“En 2015, me mud a Los Angeles. Todas las maanas y todas las noches, me miraba al espejo y repeta 10 veces: ‘Ser el mayor animador del mundo’. No tendra ni cmo o cundo sucedera, sucedera, pero despus de 6 aos de manifestacin, est sucediendo”; aadi.

