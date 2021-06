Mayweather desprecia a Canelo Álvarez : “Es un trabajo fácil”

Las declaraciones de Floyd Mayweather en contra del pugilista mexicano y considerado mejor libra por libra de la actualidad, Saúl ‘Canelo’ Alvarez, no paran. Esta vez, el exmulticampeón estadounidense habló sobre el tapatío previo a su combate de exhibición ante Logan Paul y se encargó de menospreciar al mexicano, esto debido a que pelea en DAZN y no por Showtime.

