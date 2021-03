Mayra Silvera dice que su carta de renuncia a la Senniaf le fue entregada en Presidencia

Silvera, quien fue designada en enero por el presidente Laurentino Cortizo como directora de la Senniaf y ratificada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 1 de febrero, dijo “me siento traicionada, humillada y utilizada… yo no voy a asumir la responsabilidad de las acciones culposas o dolosas de quienes me antecedieron”.

Silvera destaca en su carta presentada el 25 de febrero que “sin el apoyo requerido, no puedo contra este gran problema que involucra aberraciones contra niñas, niños y adolescentes, y me lleno de impotencia ante el escenario de un cargo recién asumido que encontré sin una auditoría administrativa, operativa y financiera de los albergues, así como de la institución”, reiterando que al prometérsele apoyo, decidió continuar en el cargo.

En entrevista que ofreció la tarde de este jueves al programa Cuestión de Ley de Radio Panamá, Silvera explicó que el pasado 25 de febrero había presentado su renuncia al cargo pero “no me la reciben y entonces ahí me dicen que me van a apoyar, y bueno, efectivamente sigo laborando”.

