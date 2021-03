Mayra Inés Silvera denunció la falta de registros en la Senniaf

“Encontré que se creó una partida para subsidios”, se lee en uno de los puntos de la nota de Silvera a la ministra Castillo. En otro expuso que “existen debilidades e inconsistencias en el seguimiento de los casos en coordinación con los juzgados de niñez y el Ministerio Público”. Y en el punto 12, escribió: “a la fecha, no he encontrado ningún registro en donde se especifique de manera corroborable y en tiempo real la identidad de los menores de edad que se encuentren en albergados”.

