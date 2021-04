Mayoría calificada, en manos de los diputados

Pero, a juzgar por las implicaciones de una reforma que afectaría a los propios diputados, hay quienes advierten que la Asamblea no se atreverá a hacer cambios. Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, recuerda que los privilegios para el juzgamiento de los diputados se han debatido en varias oportunidades, pero no se ha logrado el apoyo de los diputados, “quienes han justificado estos fueros alegando que su independencia y función de equilibrio político los hace vulnerables y los podría afectar en su labor legislativa”. Por ello no cree que una Asamblea constituida por personas con bajo nivel de responsabilidad con sus electores elimine estos fueros injustificados.

Por su lado, Cristian Ábrego, de Conciencia Ciudadana, dijo que el problema de fondo es el perfil de los diputados que hay hoy en la Asamblea. “Una persona que no le teme a nada y no tiene nada que esconder apoyaría la iniciativa sin dudarlo”, afirmó.

A la fecha, los intentos por quitarse prerrogativas, establecidas en el Reglamento Interno, como pasaporte diplomático, exoneración de carros, franquicia postal y telefónicas, no han dado fruto en el Legislativo. Por ello, ciudadanos organizados consideran la propuesta no sería avalada.

La propuesta de ley 334, que busca eliminar la mayoría calificada en el juzgamiento de los diputados, podría no avanzar en la Asamblea Nacional. La tarea de modificar la norma, corresponde a los propios diputados. Son ellos quienes deberán decidir si legislan o no sobre la materia.

You May Also Like