mayor riesgo de fumar y de adicción al juego cuando sean adultos

Desde el nacimiento de esta tecnología, los científicos se han preguntado sobre los posibles efectos negativos de la televisión en la salud, especialmente de los más pequeños. Hasta la actualidad, no obstante, la evidencia en sobre esta cuestión ha resultado generalmente contradictoria, algo que es indicativo de la complejidad del tema.

Conducta predictiva

Añadiendo a este corpus de investigación, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Otago (Nueva Zelanda) ha concluido que los niños que ven demasiada televisión tendrían mayor riesgo de ser fumadores y de tener trastornos relacionados con el juego patológico una vez de adultos.

Para llegar a esta conclusión, desarrollan en el medio científico International Journal of Mental Health and Addiction, los investigadores tomaron datos del Estudio Multidisciplinario de Salud y Desarrollo de Dunedin y analizaron estadísticamente la relación entre el consumo de contenido televisivo entre los 5 y los 15 años y la probabilidad de sufrir patologías relacionadas con las sustancias o con el juego más adelante en la vida.





Eso sí, destacan un punto importante: aunque el método empleado no puede determinar la causalidad de un fenómeno, parece razonable pensar que el consumo excesivo de televisión no provoca en sí mismo el trastorno posterior; más bien, parece ser que sería una conducta predictiva, un signo temprano de la propensión a desarrollar trastornos adictivos posteriormente.

Un punto de partida para políticas públicas

Y es que los autores observaron que efectivamente los niños y adolescentes que más televisión veían durante estas etapas de su vida se encontraban en mayor riesgo de desarrollar posteriormente trastornos relacionados con el consumo de alcohol, tabaco o cannabis o con las apuestas patológicas una vez alcanzaban la adultez. Además, en el caso de la adicción al tabaco y al juego, la relación se mantenía tras ajustar otros factores como el género, el estatus socioeconómico o métricas del autocontrol en la infancia (cosa que no ocurría en el caso del resto de adicciones analizadas).

En base a esto, defienden, es necesario vigilar estas tendencias por parte de los niños, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad; además, estos hallazgos pueden servir como punto de partida para la elaboración de políticas y campañas públicas destinadas a concienciar sobre un uso saludable de las pantallas, de la misma manera que se hace con cuestiones como el uso de alcohol, drogas o sobre prácticas sexuales seguras.





Referencias

McAnally, H.M., Wiki Te Oi, A., Nada-Raja, S. et al. The Longitudinal Association of Childhood and Adolescent Television Viewing with Substance Use Disorders and Disordered Gambling in Adulthood up to Age 45. Int J Ment Health Addiction (2022). DOI: https://doi.org/10.1007/s11469-022-00918-7