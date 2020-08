Mayor gasto operativo y en deuda limita inversión

En materia de salud, el exviceministro abogó por unificar los sistemas de salud pública por las ganancias en eficiencias que se generarían. Para Latorraca, uno de los motivos de que no se obtengan los resultados adecuados en la prestación de servicios sociales es “porque no estamos invirtiendo, sino gastando”.

La asignación de recursos tuvo en cuenta la situación provocada por la pandemia. González añadió que si no se hubiera producido la crisis sanitaria, probablemente este sector no sea el que más recursos recibiría. Adelantó que ya se ha contemplado una partida de $80 millones para atender la compra de vacunas contra el coronavirus durante el primer semestre. Como no hay precisión aún de cuánto costaría ni de qué cantidad de vacunas se requerirían, González dijo que la cifra final podría variar y que si se necesitan más recursos las otras entidades tendrían que colaborar, aunque los recursos adicionales también podrían ser generados producto de una mayor actividad de la economía.

