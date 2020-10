Mayer Mizrachi se montó en un bus y quedó ‘ensopao’

“Me monté en el primer bus eléctrico de Panamá que locura! Es tan callado que lo único que escuchas es el aire acondicionado. Mas importante aun estos buses no contaminan ni hacen ruido por los vecindarios donde circulan. Lo que se me hace interesante es que los ahorros de operar estos buses eléctricos en vez de los de combustion podría llevar a que se abaraten los costos de peajes a la larga. Indudablemente que la movilidad eléctrica nos va a mejorar la vida a todos los panameños . Felicidades @oficialmibus y @bydelectricopty por esta gran iniciativa”, escribió.

