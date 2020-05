Mayer Mizrachi donó empanadas en ‘Mouth The Box’

Mayer Mizrachi nunca deja de sorprender y sigue ayudando al prójimo en estos tiempos de crisis por la pandemia del coronavirus.

El experto en cereales no solo ha donado respiradores artificiales a hospitales, como al Hospital del Niño, sino que ahora por primera vez se adentró en Mouth The Box (Boca la Caja) y donó tres mil empanadas que llevan la firma de su madre. ¡Sí, no solo son roscas!

Pero este recorrido, que fue gracias a “Rigo” lo hizo darse cuenta de cómo se aprovechan los políticos de la necesidad del pueblo. “Por más que fue una experiencia gratificante, hubo una parte de la jornada que me partió el alma. Al darle tres empanadas a una señora jubilada, ella me agradeció diciendo ‘Tienes mi voto’. Yo quede congelado, sin entender. Le costó entender cuando le expliqué que no soy político, ni busco su voto, que es un simple apoyo en tiempos de crisis”.

Mayer señaló que “Me quedó claro que la gente no está acostumbrada a recibir apoyo por simple solidaridad, sino a cambio de votos. #DuelesPanamá”.

Oyeee, y como era de esperarse, Tina fue la sensación allá en Boca la Caja.