Máximo Huerta presenta a su novio desde hace tres años con una romántica foto

El periodista y exministro de Cultura, Máximo Huerta, se encuentra disfrutando de sus vacaciones en la Comunidad Valenciana, rodeado de buenos amigos y también de su pareja, a quien ha mostrado en Instagram con una romántica fotografía.

Huerta, que nunca ha ocultado que estaba enamorado, ha querido presentar así a su novio, con quien lleva tres años de relación. “Si me preguntas si como te digo que sí, si me preguntas si duermo te digo que sí, si me preguntas si estoy enamorado también te digo que sí”, llegó a confesar en alguna ocasión.

La instantánea, en blanco y negro, muestra a Máximo Huerta abrazando a su novio, que aparece muy sonriente en la fotografía.

La imagen ha provocado un aluvión de comentarios positivos y emoticonos de corazones por parte de amigos y personas anónimas. “Gracias por dar visibilidad a lo que muchxs no quieren respetar”, escribió un usuario a quien Huerta ha respondido con un corazón. “Aunque no te conozco, me alegro de que te pasen cosas buenas y seas feliz“, le indicó otro seguidor, que recibió un “muchas gracias” por parte del periodista.

La cantidad de mensajes ha sido tal que incluso algunos seguidores le han hecho saber que ya no pueden escribir en la publicación. “Me alegro un montón de que estés feliz“, le indicaba una admiradora en un Storie que ha compartido el escritor.

“Creo que hay tantos comentarios en la última foto que no caben“, ha hecho saber Huerta a sus seguidores en el mismo Storie de Instagram.