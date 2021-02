Max, el primer perro que recibe una Orden de Mérito animal por “su impacto positivo en la salud mental”

“Recibimos mensajes diarios de personas de todo el mundo, que nos dicen que las aventuras de Max les hacen sonreír y alegran su vida. Cada uno tiene su propia historia personal. He conocido a soldados que sirvieron en Afganistán y que dicen que solían mirar la página de Max para recordarles su hogar. También he recibido mensajes del personal del NHS que trabaja en primera línea durante la pandemia, que han encontrado momentos de paz y escape con Max “, cuenta Irving.

Los clips en los que se puede ver al can dando paseos diarios junto a su dueño, Kerry Irving, tienen ya miles de visualizaciones. Y es que “el impacto positivo y transformador que Max tiene en el bienestar de cientos de miles de personas en todo el mundo no tiene precedentes” , cuenta la PDSA.

You May Also Like