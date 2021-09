Maverick Viñales no espera a la próxima temporada y debutará con Aprilia en el GP de Aragón

“La decisión de tener el Maverick en pista desde Aragón es una consecuencia directa del test realizado en Misano , puesto que no había que dar por sentado que, después de una carrera, Maverick tuviera buenas sensaciones con nuestra V4 y por esa razón la prueba en esta pista, que históricamente no es fácil para nuestra moto, fue un momento importante para la verificación “, explica Romano Albesiano, director técnico del equipo Aprilia Racing.

El italiano Lorenzo Savadori , que no pudo disputar el Gran premio de Gran Bretaña al no estar recuperado plenamente de su lesión de maléolo, será el probador para la temporada 2022 , completando así un trío de primer nivel, si bien todavía no se conoce el calendario de pruebas que Aprilia realizará a lo largo de la temporada 2022.

