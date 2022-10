Matthew Perry revela que se le paró el corazón cinco minutos y que el médico le rompió ocho costillas durante la reanimación

Cada vez se van conociendo más detalles de la vida de Matthew Perry, con motivo de la publicación de sus memorias este 1 de noviembre. A la espera de que salga a la luz el libro, los medios estadounidenses están haciéndose eco de diferentes momentos dramáticos y este martes, la revista Rolling Stone revela que el actor estuvo en parada cardiaca durante cinco minutos en una época no muy lejana.

Los hechos tuvieron lugar cuando el eterno Chandler Bing de Friends estaba a punto de participar en la exitosa No mires arriba, estrenada por Netflix en 2021. En aquellas fechas, Perry se encontraba en rehabilitación en un centro de Suiza y mintió a sus médicos sobre un fuerte dolor de estómago para que le recetaran hidrocodona.

El actor se tomó el opioide la noche antes de someterse a una operación. La medicación hizo reacción con el anestésico que le pusieron y provocó que su corazón dejase de latir. En Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (Amigos, amantes y aquello tan terrible) cuenta que un doctor le llegó a romper ocho costillas durante la reanimación.

“Me dijeron que un tipo suizo fornido no quería que el tipo de Friends muriera en su mesa y me hizo la RCP durante los cinco minutos completos, golpeando y golpeando mi pecho. Si no hubiera estado en la serie, ¿se habría detenido a los tres minutos? ¿Friends me salvó la vida otra vez?”, se pregunta.

El actor señala que estaba demasiado dolorido después del incidente para continuar filmando la película y califica la decisión de dejar el proyecto de “desgarradora”. Según Rolling Stone, Perry iba a interpretar a un periodista republicano e incluso había filmado una escena con Jonah Hill.

En sus próximas memorias, el intérprete reconoce que No mires arriba, en la que habría compartido escena con la ganadora de un Oscar Meryl Streep, habría sido la “película más grande que jamás haya visto”.