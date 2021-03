Matthew McConaughey confirmó que considera ser candidato a gobernador de Texas

Si bien durante años McConaughey ha tenido un rol activo en la vida pública de Texas, en los últimos meses ha dedicado la mayor parte de su tiempo a asistir a los más necesitados en el estado . Entre la pandemia y las tormentas de nieve que afectaron Texas, el actor canalizó sus esfuerzos a través de su fundación no gubernamental “Sólo Sigue Viviendo” ( Just Keep Living ), que en un comienzo había sido fundada para ayudar a estudiantes de escuela secundaria pero que desde entonces ha ampliado sus servicios. El próximo 21 de marzo, McConaughey llevará a cabo una gala a beneficio virtual, donde algunos especulan pudiera hacer el anuncio de su lanzamiento a la política.

