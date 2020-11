Master de Augusta define a su campeón 2020 este domingo

Por su parte, Woods, ganador 15 veces de Grand Slam, que busca su sexta “Chaqueta Verde” para igualar el récord establecido por Jack Nicklaus, había igualado su mejor comienzo en el Masters con un cartón con 68 golpes y estaba a la par después de 10 hoyos en la segunda ronda, cuando reanudó en el Augusta National Golf Course. El ex número uno del mundo hizo birdie en el hoyo 15 para terminar 36 hoyos con 139 impactos tras una ronda con 71 golpes (-1).

