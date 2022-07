Massa pide no especular para evitar incertidumbre antes de asumir ministerio en Argentina

“Así como también la mecánica de los primeros 10 días que van a darnos un camino a recorrer y los desafíos a encarar como país”, concretó en el hilo de mensajes en Twitter, que concluyó pidiendo “con mucho respeto” que no se den “por supuestas cosas previamente en términos de nombres o medidas para no generar incertidumbre ni falsas expectativas”.

“Quisiera transmitir una hoja de ruta clara para evitar versiones, especulaciones o falsas medidas en supuesto estudio. El lunes y martes voy a comunicar los nombres de quienes me acompañaran en esta nueva responsabilidad que me toca enfrentar”, señaló el político, presidente de la Cámara de Diputados desde que Alberto Fernández asumió como mandatario en diciembre de 2019.

Sergio Massa, designado nuevo ministro de Economía de Argentina, pidió este sábado 30 de julio que no se den por supuestas medidas o nombramientos en su equipo antes de que asuma oficialmente el cargo el próximo miércoles, “para no generar incertidumbre ni falsas expectativas”.

