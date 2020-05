Mascarillas de tela, ¿cómo son las más eficaces y cómo hacer mascarillas con filtro interior?

Con todo, ¿son las mascarillas de tela eficaces? Sí, pero esta eficacia es mayor si añadimos un filtro. Además, aún utilizándolas no debemos ignorar los consejos de distanciamiento social, higiene de manos, etc . Medidas de prevención que debemos tener en cuenta aunque llevemos mascarillas de tela con filtro.

No debemos confundir las mascarillas con filtro con aquellas que tienen una válvula. Las que podemos hacer con filtro son eficaces, pero las de válvula están contraindicadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) . Estas nos protegen a nosotros, pero no a los demás.

Si ya tenemos una mascarilla de tela hecha, lo que podemos hacer es descoser uno de los lados para poder introducir los filtros. Esto lo debemos hacer con cuidado para no estropearla. Así, no tendremos que hacer otra de nuevo .

Los precios varían, aunque los packs son bastante económicos. Eso sí, estos filtros no son reutilizables. A pesar de que la mascarilla la podemos lavar y volver a poner, los filtros deben desecharse. Lo que se consigue con ellos es neutralizar al virus , algo que las mascarillas de tela por sí solas no pueden hacer.

Las mascarillas de tela que son más eficaces deberían llevar más de una capa de tela de algodón . De esta manera, la protección será mayor, pues no nos olvidemos que son mascarillas que no están homologadas y que, como bien indica el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), “protegen menos”. Aunque, esto puede cambiarse.

