Masacre al azar: la historia de la familia asesinada en Lakeland, Florida, por un hombre desconocido | Noticias Univision Sucesos

Otra persona, cuya identidad no se ha divulgado pero terminó siendo otra de las víctimas, le dijo al desconocido que eso no era cierto, que allí no vivía ninguna Amber y que llamaría a la policía si no se iba. Los agentes vinieron, pero el extraño ya se había marchado. No podían imaginar que aquel hombre regresaría a la misma casa en la madrugada para matarlos a todos, incluido el perro.