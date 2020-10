Masacran a 6 hombres en cervecería cerca del mercado La Tiendona en San Salvador | Noticias de El Salvador

Tres hombres participaron en el múltiple asesinato. El móvil del hecho se desconoce. Hasta las 9:30 de la noche del domingo, las autoridades registraban 13 muertes violentas en el país.

Seis hombres fueron asesinados a balazos el domingo en la zona conocida como “La Isla”, en las cercanías del mercado La Tiendona, en San Salvador. Cinco de las víctimas fueron masacradas al interior de una cervecería, mientras que una sexta fue ultimada a unas pocas cuadras cuando intentó escapar.

Con este hecho de violencia, se elevó a 13 la cifra de homicidios registrados en todo el país hasta las 9:30 de la noche del domingo, según la Policía.

Las circunstancias en las que fueron ultimados el propietario del negocio, dos mecánicos, un panadero, el trabajador de una chatarrera y otro hombre no fueron detalladas por las autoridades, pues hasta el cierre de esta nota (11:00 p.m.) aún continuaban procesando la escena.

Lo que relataron algunos familiares de las víctimas es que alrededor de las 6:30 de la tarde, cinco de ellos estaban jugando dominó y tomando bebidas embriagantes en el establecimiento ubicado sobre la calle El Tamarindo y el final de la 24 avenida Norte, cerca de la colonia San Judas.

FOTOS: 6 hombres mueren acribillados dentro de una cervecería cerca de la Tiendona

En ese momento irrumpieron dos hombres armados y, sin decirles nada, comenzaron a dispararles en la cabeza. La Policía únicamente identificó a uno de ellos como José Edwin Trejo, de 51 años.

Frente a esa cervecería funciona una chatarrera. A la hora de la masacre ahí estaba trabajando Carlos Ramos, de 22 años, quien al escuchar las detonaciones corrió hacia un callejón para protegerse, pero los atacantes lo persiguieron y también lo mataron.

Después escaparon en un vehículo donde los esperaba otro delincuente, según el reporte policial.

Algunos pobladores manifestaron que estos hechos de violencia no ocurren con frecuencia en la zona y señalaron que la Policía suele hacer patrullajes a diario, por ello no se explican qué pudo derivar la matanza. Los agentes que custodiaban la escena se negaron a dar información porque dijeron no estar autorizados para ello.

Esta es la segunda masacre cometida en el país en 11 días. El pasado 1 de octubre, otros cinco hombres fueron ultimados por delincuentes que vestían ropas oscuras en el cantón Los Lagartos de San Julián, Sonsonate.

Las víctimas fueron José Luis Enamorado, de 21 años; Santos Elías Gutiérrez Esquina, de 21; Reyes Laínez Gutiérrez de 29; Feliciano Juárez Sánchez, de 63; y su hijo, Félix Edgardo Juárez Lipe, de 19.

Fuentes policiales dijeron ese día que tres de ellos presuntamente eran integrantes de la Mara Salvatrucha; los otros dos aparentemente no tenían relación con ese grupo. Hasta la fecha, las autoridades no han informado si este hecho

ya fue esclarecido.

El domingo por la noche, mientras fiscales y policías procesaban la escena del séxtuple homicidio, las autoridades

fueron alertados de un doble asesinato en Puerto El Triunfo, Usulután. Al cierre de esta nota, la Policía se dirigía a verificar la información.

LEE TAMBIÉN: Secuestradores asesinan a su víctima y cobran $40,000 del rescate

Ante esta alza de homicidios múltiples, en redes sociales muchos cibernautas se preguntan si realmente está funcionando el Plan de Control Territorial.

Tras la matanza de anoche, el presidente de la República, Nayib Bukele, manifestó en su cuenta de Twitter que todo el Gabinete de Seguridad “está volcado a resolver el repunte de homicidios (…), incluyendo los de las cercanías de la Tiendona. Este hubiera sido un día normal en el Gobierno anterior, pero no en este. No podemos permitir

que la delincuencia gane terreno”.

De inmediato, el ministro de Justicia, Rogelio Rivas, y el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, le respondieron que estaban enfocados en contener la situación.

Al respecto, la abogada Marcela Galeas exhortó en la misma red social que la masacre del domingo sea manejada por las autoridades “con la seriedad debida”.

“Esto muestra que no existe el Plan Territorial como tal, estamos a merced de grupos armados que tienen la libertad de actuar a cualquier hora. La creación e implementación de una política criminal efectiva y de prevención es una deuda heredada, sin duda, pero tampoco ahora se hace NADA, para resolverlo. Un plan con cimientos verídicos no daría este tipo de situaciones. Con propaganda no se resuelve la criminalidad”, expresó Galeas.

El abogado Eduardo Escobar también se pronunció: “¿Entonces quién tiene el control? ¿El gobierno o las pandillas?”.