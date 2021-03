Más voces contra rebaja de puntos en certificación médica

En tanto, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá (UP) emitió un comunicado, en el que indicó que “a lo largo de cinco años todas las plazas de internados han sido ocupadas por graduados que han aprobado el examen” y resaltó que “aquellos graduados que no han aprobado el examen de certificación tienen la oportunidad de volver a pasarlo”.

Por su parte, el infectólogo Xavier Sáez-Llorens escribió en la misma red social: “el Dr. Américo Lombardo goza de mi aprecio y doy fe de su entrega médica, compromiso académico y honestidad intelectual. No creo que él, particularmente, haya tomado esa decisión por presión o chantaje. No obstante, estoy en completo desacuerdo con la medida”.

Y agregó: “Me estoy volviendo bruto, pero no comprendo qué tiene que ver que por pandemia se baje el índice de aprobación de un examen para internado médico. Eso no lo aprobamos en el CC cuando se necesitaba más profesionales médicos y ¡ahora!, con control de la situación ¿se hace?. ¡No Señor!”.

