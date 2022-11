Más sobre los hijos de padres delincuentes

Seguimos siendo una población pasiva dominada por delincuentes y el futuro que se presenta para las próximas elecciones no cambiará nada, pues faltan candidatos honorables, éticos, honrados y con deseos de cambiar las actuales tendencias políticas. El eslogan utilizado en el pasado, “Los locos somos más”, ahora pudiera ser “Los delincuentes somos mucho más y al que no le guste, que se lo aguante.

¿Cuál será el futuro que le depara a esos hijos de delincuentes que se gradúen de universidades rimbombantes en el extranjero cuando regresen a Panamá, cuyas carreras han sido sufragadas a costo de los más necesitados? Me imagino que están predispuestos a trabajar en la firmas o empresas de “papi o mami” o ya tienen un nombramiento reservado como funcionario con un jugoso salario, o sea que pasarán de ser hijos de delincuentes a delincuentes puros. Me imagino que sería poco probable que sean contratados en firmas o empresas apolíticas y que no hayan negociado con el Estado.

