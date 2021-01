Más senadores republicanos objetarán la certificación de resultados electorales el 6 de enero | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

“No somos ingenuos. Esperamos que la mayoría, si no todos los demócratas, y quizás más de unos pocos republicanos, voten de otra manera. Pero el apoyo a la integridad electoral no debe ser un tema partidista. Una auditoría justa y creíble, realizada de manera expedita y bien completada antes del 20 de enero, mejoraría drásticamente la fe de los estadounidenses en nuestro proceso electoral y aumentaría significativamente la legitimidad de quien se convierta en nuestro próximo presidente. Se lo debemos al pueblo”, añade el comunicado del grupo de senadores.

No se espera que las objeciones vayan a forzar a un cambio en el resultado final del Colegio Electoral que anule la victoria de Biden, pues los demócratas en la Cámara de Representantes tienen la mayoría y es seguro que el grueso de la bancada republicana en el Senado no se opondrá a la certificación final de los resultados.

