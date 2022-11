Más que un duelo entre Messi y Lewandowski

“Polonia no tiene solo jugadores que son fuertes por arriba, sino también tienen muy buenos futbolistas técnicos, rápidos… Solo hay tres selecciones clasificadas, así que cuando yo decía que era un grupo complicado, iba a haber algo en juego hasta el último partido, no ha cambiado nada. Es lo que esperábamos”, destacó Scaloni.

“Estoy muy contento con nuestros partidos, sobre todo en la fase defensiva, eso es muy importante en esta clase de torneos. Hemos cometido errores, pero pocos y no hemos encajado. Todos los jugadores han estado muy bien, no solo el portero”, admitió.

“Sobre este cara a cara, creo que cuando vimos el sorteo y nos tocó Argentina, todo el mundo esperaba este partido por ese duelo. Pero hay que recordar que esto es un Polonia-Argentina, no es un Leo Messi contra Robert Lewandowski. Son dos jugadores fabulosos, pero no voy a decir quién es el mejor, no toca eso aquí”, apuntó el técnico.

