Más populismo: menos democracia, menos libertad

Me he permitido estos párrafos abstractos porque empezamos a ver mucho de este proceso populista en el país. Estamos yendo de la dádiva, a la arrogancia y a los intentos de coerción sin que nadie diga nada. Esos procesos nunca acaban bien para la democracia. Y la historia reciente provee dolorosos ejemplos alrededor nuestro. Lo mas infausto de esta “revolución” es que la acaban pagando la clase media y los más pobres en ese orden.

