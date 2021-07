Más plazo para abrir cuentas para grupos pro constituyente

Sin embargo, con el cambio —establecido en el Decreto 19 de 13 de julio— se establece que las iniciativas ciudadanas que a la fecha de la expedición de dicha norma no hayan abierto la cuenta única, tendrán 20 días hábiles para proceder con el trámite; de no hacerlo, se les “suspenderá el trámite de recolección de firmas, sin que esto conlleve una extensión del plazo otorgado”.

El principal cambio que hicieron está dirigido al artículo 15 del documento en mención, para ampliar los términos para la apertura de la respectiva cuenta bancaria. No obstante, se advierte que no habrá extensión de plazo si esta no se abre en el tiempo oportuno.

