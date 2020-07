Más música… Nanizzie se unió a El Combo de Oro

Una de las nuevas promesas del género urbano panameño, Nanizzie, no se ha quedado de brazos cruzados durante la pandemia del COVID-19 y sigue haciendo mucha música, tanto así que viene trabajando fuerte con el grupo panameño El Combo de Oro.

Sí, la artista aseguró a este medio que vienen canciones y videos brutales con esta asociación panameña, de la que han formado parte varios representantes del género en sus inicios como Sech, BCA, entre otros.

Pero, como en estos momentos casi todo está paralizado está colaborando con productores panameños, aunque sigue a la distancia con Industria Inc, la disquera del reguetonero Nicky Jam.

Hace algunos meses, la cantante estuvo en Medellín haciendo colaboraciones musicales con artistas del hermano país, pero todo ha quedado en pausa por el coronavirus. “Lo de Colombia sigue allí pendiente, el único motivo por el cual no he podido seguir moviendo eso es porque no puedo ir para allá. De todos modos eso está en la espera de que ya uno pueda moverse y de que esto se calme, porque hacer las inversiones que ellos querían hacer en estos momentos no es rentable”, dijo.