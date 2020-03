Más fronteras cerradas y medidas excepcionales para intentar contener la epidemia

Estados Unidos no tiene cobertura universal de salud y millones de ciudadanos no tienen seguro. Esto torna más vulnerable al país, donde ya hay 2,000 infectados y 47 víctimas mortales.

Muchos ciudadanos se han precipitado a los supermercados para comprar alimentos con los que sobrevivir a un confinamiento que no saben cuánto durará. Pese a que las tiendas de alimentación seguirán abiertas y el gobierno garantizó que no habrá desabastecimiento, productos como conservas o carne desaparecieron rápidamente de las estanterías.

