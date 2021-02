más en higiene y salud y menos en belleza, ocio y espirituosas

El 2020 ha sido el año del boom del canal online en el Gran Consumo; todas las condiciones externas han favorecido el despegue de un canal que venía teniendo importantes avances en los últimos años en España pero que no terminaba de levantar el vuelo. El hecho de que no hayamos podido salir de nuestros hogares durante casi dos meses, el que tengamos restricciones de movilidad, aforos en las tiendas…etc, son todos factores que han contribuido a que en este año se haya multiplicado casi por dos el peso que tiene este canal en las ventas de Gran Consumo y ya alcance el 2,7% de las mismas, explica Daimiel.

