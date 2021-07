Más del 95% de los hospitalizados no están vacunados: Minsa

Además, el pasado 16 de julio la directora de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en sus siglas en inglés), Rochelle Walensky, aseguró en una rueda de prensa organizada por la Casa Blanca que la situación actual “se está convirtiendo en una pandemia de personas no vacunadas”. En este sentido, dijo que el 99 % de las muertes por Covid-19 en Estados Unidos son de personas no vacunadas.

