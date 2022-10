Más del 80% de los españoles tomará medidas para ahorrar en su factura de luz y gas

Por último, los datos obtenidos también muestran que, para aquellos que no priorizan la eficiencia energética, 3 de cada 10 españoles lo hacen por falta de presupuesto , un 12% por falta de tiempo y un 10% afirma que no llevan a cabo estos ajustes al tener las manos atadas por vivir en casas de alquiler.

