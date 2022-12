más del 70% de la población mundial vivirá en edificios ecológicos

Los proyectos terminados pueden certificarse siempre y cuando cumplan con los mismos requisitos que se esperan de un edificio nuevo. Las modificaciones simples no califican a menos que se haya realizado una remodelación importante. Por ejemplo, la adición de recolección de agua de lluvia al edificio no cumple con los requisitos de EDGE, ya que la instalación requiere un cambio a tubería doble.

En el portal web edgebuildings.com se detalla que solo se pueden certificar proyectos de edificación. Ningún material de construcción, proveedor, empresa o individuo puede obtener la certificación EDGE. Además, el término “certificado por EDGE” no se puede utilizar para un edificio en el que se utilizó el software EDGE con fines de diseño, pero el edificio no recibió posteriormente la certificación.

Buscando abordar el tema del cambio climático e impulsar la economía mediante la construcción de edificios con costos operativos mejorados, el IFC (International Finance Corporation) –miembro del Banco Mundial– creó el sistema de certificación de edificios verdes EDGE (del inglés Excellence in Design for Greater Efficiencies).

