más de un minuto de ovación y ‘You Will Never Walk Alone’

Con motivo del homenaje a Robinson, el Osasuna saltó al césped con una camiseta diseñada especialmente para este partido , con la imagen del exjugador inglés celebrando un gol con la elástica del equipo en su parte baja, y el sello que indica que se trata de una edición limitada. En el pecho la camiseta lleva la inscripción “Anfield. Michael Robinson Tribute. Liverpool F. C. Vs C. A. Osasuna. 09/08/2021” .

El público de Anfield cantó el famoso You’ll Never Walk Alone en honor a Michael Robinson, antes de rendirle una ovación en pie de más de un minuto de duración . La mejor forma posible de comenzar el último partido de los los Navarros antes de poner el punto y final a su pretemporada.

You May Also Like