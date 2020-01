más de un millón de euros al año

En cualquier caso, la pareja no obtendría automáticamente la nacionalidad canadiense, según explicó este lunes un portavoz del Ministerio de Inmigración de Canadá. “Para poder obtener la residencia permanente tendrían que solicitarla a través de los procesos normales de inmigración”, explicó, aclarando que “no obstante, los miembros de la familia real no necesitan autorización para venir a Canadá como visitantes”

No obstante, el ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, indicó este mismo lunes que no hay nada decidido aún, según informó la televisión pública canadiense, CBC: “No, no hemos dedicado tiempo a pensar sobre esto”, dijo, en respuesta a las preguntas de los periodistas en Toronto.

