Más de seis millones de personas participan en la consulta popular de la oposición venezolana contra Maduro

La oposición no se había presentado a las elecciones parlamentarias que organizó el Gobierno venezolano el pasado domingo por no confiar en el proceso . El partido de Nicolás Maduro obtuvo más del 90% de los diputados de la próxima Asamblea General y recuperó el control de la misma , hasta ahora en manos de la oposición, en unos comicios no reconocidos por la Unión Europea ni Estados Unidos.

