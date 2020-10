Más de mil casos activos de COVID-19 en Panamá Oeste, lo cual atribuyen a la indisciplina de la población

“Se le pide a la población que si fue contacto de un positivo y aunque no tenga síntomas debe ser evaluado, y si tiene el mínimo síntoma respiratorio, no puede pensar que es un resfriado común, tenemos que pensar en COVID 19, por lo tanto, es necesario acudan oportunamente a las unidades ejecutoras a realizarse el hisopado”, agregó.

“Le pedimos a las personas que no salgan a actividades sociales o fiestas y demás, que no rompan la burbuja familiar. Para que haya contención, necesitamos la cooperación de la población para cortar la transmisión del virus y evitar un rebrote”, dijo la doctora Mariscal.

You May Also Like