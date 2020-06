Más de la mitad de los españoles niega que todo el mundo tenga los mismos derechos frente al 30% en la UE

Uno de cada tres europeos no cree que todos disfruten de los mismos derechos. El 60% cree que los políticos no se preocupan por la gente. Y más de la mitad duda de la independencia de la Justicia. Cifras que reflejan una desconfianza en el sistema que crece cuanto peor es la situación socioeconómica de las personas.

