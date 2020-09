Más de cien académicos reclaman más transparencia con la ‘app’ Radar Covid

“Es una medida de apoyo y no sustituye a rastreadores manuales de contacto, sino que necesita desplegarse en coordinación con los procesos manuales ya existentes” han apuntado. También han insistido en que teniendo en cuenta las asimetrías sociales del país, por las que no todos disponen de móviles o de acceso a la infraestructura digital, es importante recalcar el carácter voluntario de la app.

You May Also Like