Más de 92.000 personas reclaman la presencia de atletas con Síndrome de Down en los Juegos Paralímpicos de 2024

A su juicio, explican en la petición publicada en Change.org y recogida por Europa Press, “todo deportista, con o sin discapacidad, merece poder demostrar ante el mundo el nivel de excelencia que ha conseguido a base de trabajo y duros entrenos” y critican que “las mujeres y hombres con síndrome de Down no puedan hacerlo”.

“ Su categoría funcional en atletismo es T21 y no tiene cabida en los Juegos Paralímpicos por lo que ni él, ni un montón de grandes deportistas con síndrome de Down podrán dar en igualdad todo lo que llevan dentro”, denuncian los padres de Mikel.

La iniciativa la han puesto en marcha los padres de Mikel, un atleta de 24 años que ha conseguido ser campeón del mundo de atletismo en 2019 , en las pruebas de 400, 800 y 1.500 metros. A pesar de este éxito, el joven no ha podido estar en Tokio 2020 porque su categoría no está presente en esta competición.

