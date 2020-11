Más de 81.000 personas denuncian haber sufrido abusos sexuales en los Boy Scouts de EE UU

“Sabía que había muchos casos”, dijo Mones en declaraciones a The New York Times. “Nunca me planteé que se acercara a esta cifra”, agregó.

Según información publicada este domingo por The New York Times, este número sigue creciendo de cara a la fecha límite para presentar quejas ante un tribunal de bancarrota en el estado de Delaware, donde los Boy Scouts se declararon en quiebra este año en un intento de sobrevivir a la oleada de denuncias.

