Más de 800 mil piezas de productos cárnicos derivados de cerdos, jamones, pavipollos y jamones de pollo, son distribuidas en las bolsas solidarias

En relación a los salvoconductos de los productores explicó que si un productor traslada rubros e insumos agropecuarios (semillas, fertilizantes, ganado, alimentos, etc.), no deben tener contratiempos, porque los agentes de la Policía Nacional (PN), tienen instrucciones precisas para que el productor agropecuario siga trabajando, porque el agro no puede detenerse para poder mantener las cadenas de abastecimiento.

