Más de 8 millones de españoles no consiguen ahorrar nada a fin de mes

Debido al alto nivel del coste de vida ya son seis de cada diez españoles los que piensan que ahorrar siendo pensionista es complicado. De hecho, entre el 24% de españoles que afirma no poder ahorrar nada a fin de mes, son los mayores de 55 a 80 años los que se han visto más perjudicados (33%), seguido de las personas de 45 a 54 años (28%), de las de 35 a 44 años (26%) y de las de 25 a 34 años (14%). Por otro lado, los jóvenes son los menos afectados si se compara con las cifras de 2021 , ya que este año las personas de 18 a 24 años que no han conseguido ahorrar nada son un 33% menos que el año anterior.

Según este análisis, son los mayores de 55 años los que tienen mayores dificultades para el ahorro, ya que un 33% de los españoles de entre 55 y 80 años no consigue ahorrar nada. Además, el 26% de la población no consigue que su ahorro supere los 100 euros al mes y sólo un 23% consigue ahorrar más de 200 euros mensuales. Asimismo, Tarragona, Málaga y Santa Cruz de Tenerife son las provincias que menos ahorra n, mientras que Toledo, Vizcaya y Ciudad Real son las regiones con mayor capacidad de ahorro mensual.

