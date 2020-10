Más de 73,000 nuevos casos de covid-19 en EEUU: la cifra diaria más alta desde fines de julio | Noticias Univision Salud

Obama pidió no confiarse de los sondeos, que coinciden en señalar la victoria de Joe Biden, y acudir a las urnas “como nunca antes”. “No me importan los sondeos. Había muchos sondeos la última vez, y no funcionó”, dijo refiriéndose a que en 2016 apuntaban a la victoria de Hillary Clinton.

“Donald Trump no nos va a proteger de repente a todos nosotros. No pudo ni tomar las medidas básicas para protegerse a sí mismo” , afirmó el exmandatario en un mitin a favor del demócrata Joe Biden en Filadelfia.

