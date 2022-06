Más de 700 mil personas están en la informalidad

“Si no hay confianza, no habrá inversión privada y sin inversión privada no habrá generación de empleo formal sostenible. Demanda sin inversión solo genera empleos informales, que es lo que está pasando”.

El Instituto de Estadísticas y Censo (Inec) indica una tendencia que geográficamente no ha variado a través del tiempo. Al mes de abril de 2022 la mayoría de los informales se encontraba en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, que es donde hay mayor densidad de población ocupada en actividades no agrícolas.

