Más de 62 mil casos de COVID-19 se han registrado en Panamá y 1,349 defunciones

Our World in Data también señala que Panamá ha elevado su cifra de pruebas diarias, ya que para abril reportaba un promedio de 743 por cada mil habitantes y en la última semana del mes de julio presenta un promedio que supera los 3 mil al día.

En la publicación Our World in Data https://ourworldindata.org, publicado por CNN, ubica a Panamá como el cuarto país de América con la mayor cantidad de pruebas realizadas por mil habitantes con 43,8, solo superado por Estados Unidos, con 153; Canadá, 99,6 y Chile , con 78,7 testeos.

