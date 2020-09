Más de 60 mil jóvenes se embarazaron entre 2014 y marzo de 2020

Añadió que las cifras de Panamá no arrojan un total real , ya que las del Minsa solo contemplan los embarazos atendidos en los centros de salud, es decir, que quedan por fuera los que manejaron la Caja de Seguro Social y otras clínicas, como Aplafa, o, incluso, embarazos que no han tenido un seguimiento médico registrado (algo común en las comarcas) .

Mientras el problema social crece, las iniciativas para atender el tema de la salud sexual reproductiva no avanzan. En agosto de 2014 se presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley 61, que buscaba adoptar políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud. Fue discutido, pero no se aprobó.

