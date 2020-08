Más de 60 compradores están inscritos para la subasta electrónica del ‘Best Of Panamá’

El lote Olympus Geisha Lavado de Hellen Russell-Willem J. Boot, con 95.01, ganó el primer lugar de la categoría de Geishas Lavados de la competencia en la XXIV Cata Virtual Internacional The Best of Panama.

El pasadao 4 de agosto, se entregaron los premios de la XXIV Cata Internacional “The Best of Panama, los 24 productores propietarios de los 40 lotes ganadores en las cinco categorías (Geishas Naturales y con Procesos, Geishas Lavados, Pacamaras, Tradicionales Lavados y Tradicionales Naturales y con Procesos) recibieron los premios otorgados por la SCAP.

You May Also Like