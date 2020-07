Más de 500 compañías dan inicio oficialmente a boicot contra Facebook

Después de años de medidas parciales para abordar el odio, el maltrato y la desinformación en su servicio, los críticos de Facebook esperan que darle a la compañía donde le duele provoque un cambio más significativo. Hasta el miércoles, 530 compañías se habían unido, y eso sin contar negocios como Target y Starbucks, que han suspendido sus anuncios pero no se unieron formalmente a la campaña “Stop Hate for Profit”, que describe su cometido una “pausa” más que como un boicot.

