Más de 50 muertos en Irán por una estampida en el funeral de Soleimani

Washington, por su parte, elevó el nivel de alerta para todos sus barcos que navegan por la región ante la “posibilidad” de que Irán responda atacando objetivos norteamericanos. El aviso se extiende al golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz, el mar Arábigo, el mar Rojo y el golfo de Adén. “ No estamos buscando comenzar una guerra con Irán, pero estamos preparados para acabar una”, advirtió ayer el secretario norteamericano de Defensa, Mark Esper, que no piensa retirar las tropas de Irak.

“El más débil de los trece escenarios es una pesadilla histórica para Estados Unidos . La venganza no incluye solo una operación”, dijo. También instó a las tropas americanas a abandonar Oriente Medio, tirando de la retórica más combativa: “Si no salen de nuestra región por su propio pie y en posición vertical, haremos que sus cadáveres salgan en horizontal”.

