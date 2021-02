Más de 50 mil hectáreas de bosque reforestará y restaurará Panamá en los próximos cinco años

Lo anterior “es parte del Plan de Gobierno y tiene como objetivo fundamental poner bases medibles y que puedan ser alcanzables”, señaló el director Nacional de Forestal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Víctor Cadavid, al considerar que “en el pasado hubo instrumentos que contaron con mucha publicidad, pero que no establecían cifras reales y alcanzables, con las que el país no podía cumplir”.

